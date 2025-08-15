15 de agosto de 2025
MISS

'Força e amor'; modelo morre aos 30 anos, no auge da carreira

Por Da Redação | Moscou
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Kseniya Alexandrova,
A modelo Kseniya Alexandrova, que representou a Rússia no Miss Universo 2017, morreu aos 30 anos. A confirmação foi feita nesta quinta-feira (14) pela organização do concurso, que lamentou a perda e destacou a trajetória da ex-miss.

O anúncio foi feito pela Organização Miss Universo e pela coordenação nacional da Rússia. Em comunicado, o grupo expressou condolências à família e aos amigos, ressaltando que a beleza, a graça e o espírito de Kseniya deixaram “uma marca inesquecível” na história do concurso e entre as pessoas que a conheceram.

Kseniya disputou o Miss Universo 2017, vencido por Demi-Leigh Tebow, da África do Sul. Naquele ano, o Brasil foi representado por Monalysa Alcântara, que chegou ao Top 10.

Formada em psicologia desde 2022, Kseniya se casou em março deste ano e, em suas redes sociais, relatou que o dia da cerimônia foi marcado por amor, alegria e emoção. Sua última publicação foi em 4 de julho.

