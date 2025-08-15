'Força e amor'; modelo morre aos 30 anos, no auge da carreira

A modelo Kseniya Alexandrova, que representou a Rússia no Miss Universo 2017, morreu aos 30 anos. A confirmação foi feita nesta quinta-feira (14) pela organização do concurso, que lamentou a perda e destacou a trajetória da ex-miss.

O anúncio foi feito pela Organização Miss Universo e pela coordenação nacional da Rússia. Em comunicado, o grupo expressou condolências à família e aos amigos, ressaltando que a beleza, a graça e o espírito de Kseniya deixaram “uma marca inesquecível” na história do concurso e entre as pessoas que a conheceram.