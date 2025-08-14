15 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
COVARDIA

Bebê de 3 meses morre após pai quebrar cabeça da criança

Por Da Redação | Anápolis (GO)
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Bebê de 3 meses morre após pai esmagar cabeça da criança
Bebê de 3 meses morre após pai esmagar cabeça da criança

Foi confirmada nesta terça-feira (12) a morte cerebral de uma bebê de três meses que estava internada em estado gravíssimo. A criança apresentava lesões compatíveis com violência física.

O caso ocorreu em Goiás. A bebê foi levada inicialmente à UPA de Anápolis no último domingo (10), e depois transferida para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugol). O pai, de 31 anos, alegou que a filha havia se engasgado com a mamadeira, mas exames revelaram traumatismo craniano e ferimentos que indicam agressões.

O homem foi preso em flagrante pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). A investigação prossegue para apurar as circunstâncias e responsabilidades pelo crime.

