Bebê de 3 meses morre após pai quebrar cabeça da criança

Foi confirmada nesta terça-feira (12) a morte cerebral de uma bebê de três meses que estava internada em estado gravíssimo. A criança apresentava lesões compatíveis com violência física.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu em Goiás. A bebê foi levada inicialmente à UPA de Anápolis no último domingo (10), e depois transferida para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugol). O pai, de 31 anos, alegou que a filha havia se engasgado com a mamadeira, mas exames revelaram traumatismo craniano e ferimentos que indicam agressões.