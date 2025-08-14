Matou a esposa a facadas e se escondeu na igreja

Um homem de 28 anos foi preso após matar a companheira com golpes de faca e fugir para se esconder dentro de uma igreja. Segundo a polícia, ele já tinha antecedentes por roubo, extorsão e posse ilegal de arma de fogo.
O crime aconteceu na noite desta quarta-feira (13), na QL 8, Conjunto H, do Itapoã 2, no Distrito Federal. A vítima, identificada como Camila Pereira Lopes, de 28 anos, foi atingida por pelo menos três facadas no tórax, em frente à residência onde morava com o autor, William Lopes.
O Corpo de Bombeiros Militar do DF foi acionado, mas a mulher não resistiu aos ferimentos. Após ser localizado, o suspeito não ofereceu resistência e foi encaminhado à 6ª Delegacia de Polícia, no Paranoá.