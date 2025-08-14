Ela dormia com os filhos em casa e foi morta a tiros

Uma mulher de 28 anos foi morta a tiros na madrugada desta quarta-feira (13) dentro de sua residência. A vítima estava no quarto com os dois filhos pequenos, que não ficaram feridos.

O crime ocorreu no bairro Diadema 1, em Horizonte, Região Metropolitana de Fortaleza, próximo à Praça da Madame.