15 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
ASSASSINATO

Ela dormia com os filhos em casa e foi morta a tiros

Por Da Redação | Belo Horizonte
| Tempo de leitura: 1 min
Uma mulher de 28 anos foi morta a tiros na madrugada desta quarta-feira (13) dentro de sua residência. A vítima estava no quarto com os dois filhos pequenos, que não ficaram feridos.

O crime ocorreu no bairro Diadema 1, em Horizonte, Região Metropolitana de Fortaleza, próximo à Praça da Madame.

De acordo com familiares, dois homens armados arrombaram o portão, invadiram a casa e atiraram contra Bruna dos Santos Lira Silva, que dormia ao lado de um menino de seis anos e de uma menina de um ano. A Polícia Civil investiga a motivação do crime e a identidade dos suspeitos.

