Espancou esposa grávida e deu 8 chutes na barriga dela

Um homem de 27 anos foi preso nesta segunda-feira (11) suspeito de agredir a esposa, que está grávida de oito meses, com chutes na barriga. Segundo a polícia, ele ainda resistiu à abordagem e ameaçou os militares de morte.
O caso aconteceu em Paranatinga, a 339 km de Cuiabá. Equipes da 2ª Companhia Independente localizaram o suspeito após receberem denúncia da vítima. Durante a prisão, ele tentou impedir a ação policial e fez ameaças contra os agentes.
A gestante foi encaminhada para atendimento médico e o acusado levado à delegacia para as providências cabíveis.