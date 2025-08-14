15 de agosto de 2025
VIOLÊNCIA

Espancou esposa grávida e deu 8 chutes na barriga dela

Por Da Redação | Paranatinga (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem de 27 anos foi preso nesta segunda-feira (11) suspeito de agredir a esposa, que está grávida de oito meses, com chutes na barriga. Segundo a polícia, ele ainda resistiu à abordagem e ameaçou os militares de morte.

O caso aconteceu em Paranatinga, a 339 km de Cuiabá. Equipes da 2ª Companhia Independente localizaram o suspeito após receberem denúncia da vítima. Durante a prisão, ele tentou impedir a ação policial e fez ameaças contra os agentes.

A gestante foi encaminhada para atendimento médico e o acusado levado à delegacia para as providências cabíveis.

