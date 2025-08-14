Despedida de Dudu tem ronco de motos e homenagens em SJC

O jovem Eduardo Duarte Machado, de 18 anos, foi enterrado nesta quinta-feira (14) em São José dos Campos. A despedida aconteceu no Cemitério Municipal Maria Peregrina, no bairro Santana.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Eduardo morreu na madrugada de quarta-feira (13) após colidir com sua motocicleta BMW G 310 GS contra um poste de iluminação pública na avenida Pico das Agulhas Negras, na zona norte da cidade. Segundo o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu às 1h58, próximo à rotatória do Parque das Agulhas.
O jovem, descrito por familiares como “bom e de coração puro” e apaixonado por motos, retornava da região do Parque Alberto Simões quando, por razões ainda não esclarecidas, perdeu o controle do veículo. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas a morte foi constatada no local.
Durante despedida, dezenas de amigos estiveram no cemitério. A bordo de motos, muitos fizeram homenagens com o veículo que o rapaz tanto gostava. Fazendo ronco nos motores, o grupo vestia camisetas com as fotos de Dudu. “Na sua despedida, fizeram o que você tanto gostava. Foi uma forma de te homenagear, do jeitinho que você teria amado”, escreveu um amiga.
“Eterno Dudu”, estava estampado nas camisetas dos amigos. A foto do garoto a bordo da BMW também. “Pra você ouvir daí de cima, irmão. Te amo muito”, disse um amigo.