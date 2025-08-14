Despedida de Dudu tem ronco de motos e homenagens em SJC

O jovem Eduardo Duarte Machado, de 18 anos, foi enterrado nesta quinta-feira (14) em São José dos Campos. A despedida aconteceu no Cemitério Municipal Maria Peregrina, no bairro Santana.

Eduardo morreu na madrugada de quarta-feira (13) após colidir com sua motocicleta BMW G 310 GS contra um poste de iluminação pública na avenida Pico das Agulhas Negras, na zona norte da cidade. Segundo o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu às 1h58, próximo à rotatória do Parque das Agulhas.