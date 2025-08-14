Casal morre eletrocutado em motel, diz perícia

Um laudo pericial confirmou que um casal encontrado morto dentro de uma banheira sofreu morte por eletrocussão. O caso, que está sob investigação da Polícia Civil, levanta preocupações sobre segurança e manutenção de estabelecimentos do tipo.

As mortes ocorreram em um motel de São José, em Santa Catarina. As vítimas foram identificadas como o policial militar Jeferson Luiz Dias Sagaz e a empresária Ana Carolina Silva. Eles foram encontrados sem vida na última semana, após funcionários acionarem o socorro.