TRAGÉDIA

Casal morre eletrocutado em motel, diz perícia

Por Da Redação | São José (SC)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Policial militar Jeferson Luiz Dias Sagaz e a empresária Ana Carolina Silva
Policial militar Jeferson Luiz Dias Sagaz e a empresária Ana Carolina Silva

Um laudo pericial confirmou que um casal encontrado morto dentro de uma banheira sofreu morte por eletrocussão. O caso, que está sob investigação da Polícia Civil, levanta preocupações sobre segurança e manutenção de estabelecimentos do tipo.

As mortes ocorreram em um motel de São José, em Santa Catarina. As vítimas foram identificadas como o policial militar Jeferson Luiz Dias Sagaz e a empresária Ana Carolina Silva. Eles foram encontrados sem vida na última semana, após funcionários acionarem o socorro.

De acordo com a Polícia Científica, o contato com corrente elétrica foi a causa da morte. A investigação busca esclarecer como ocorreu a descarga e se houve falha na estrutura elétrica do quarto.

