Jovem mata motorista de aplicativo para 'aliviar o estresse'

Um crime chocante abalou a cidade de Albuquerque, no Novo México (EUA). Sheliky Sanchez, de 18 anos, foi preso acusado de matar o motorista de aplicativo Joseph Andrus, 52 anos, a tiros durante uma corrida solicitada pela própria namorada do suspeito. O caso ocorreu na madrugada de 7 de agosto e, segundo as investigações, o jovem afirmou ter cometido o crime para “aliviar o estresse”.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Conforme a denúncia, Sheliky disse à namorada que precisava de um carro “emprestado” e pediu que ela chamasse um transporte por aplicativo por volta da 1h. Minutos após embarcar, o motorista foi atingido por vários disparos e encontrado morto por volta das 3h, em uma rua de Albuquerque. A localização ocorreu após um sistema de detecção de tiros alertar as autoridades.

Suspeito agiu como se nada tivesse acontecido