15 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
BRASIL

Jovem mata motorista de aplicativo para 'aliviar o estresse'

Por Da redação | Mundo
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Autor do crime (à esquerda) e a vítima (à direita)
Autor do crime (à esquerda) e a vítima (à direita)

Um crime chocante abalou a cidade de Albuquerque, no Novo México (EUA). Sheliky Sanchez, de 18 anos, foi preso acusado de matar o motorista de aplicativo Joseph Andrus, 52 anos, a tiros durante uma corrida solicitada pela própria namorada do suspeito. O caso ocorreu na madrugada de 7 de agosto e, segundo as investigações, o jovem afirmou ter cometido o crime para “aliviar o estresse”.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Conforme a denúncia, Sheliky disse à namorada que precisava de um carro “emprestado” e pediu que ela chamasse um transporte por aplicativo por volta da 1h. Minutos após embarcar, o motorista foi atingido por vários disparos e encontrado morto por volta das 3h, em uma rua de Albuquerque. A localização ocorreu após um sistema de detecção de tiros alertar as autoridades.

Suspeito agiu como se nada tivesse acontecido

Durante a corrida, a plataforma de transporte entrou em contato com a namorada para confirmar se estava tudo bem, já que o carro havia parado, mas a corrida seguia ativa. Pouco depois, Sheliky voltou para a casa dela, aparentando normalidade.

Inicialmente, o jovem negou envolvimento, disse que havia dormido a noite toda e afirmou não usar aplicativos de transporte. Mas a investigação descobriu que o carro da vítima estava estacionado na casa dele. Confrontado com as provas, Sheliky confessou o assassinato, afirmando que escolheu Joseph por “parecer uma pessoa boa” e que, após o crime, sentiu “remorso breve, mas também alívio”.

Prisões e investigação

Sheliky e a namorada foram presos no dia seguinte, 8 de agosto. Ele responde por homicídio doloso e segue detido, enquanto a polícia reúne mais provas para o julgamento.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários