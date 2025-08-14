Jovem mata motorista de aplicativo para 'aliviar o estresse'

Um crime chocante abalou a cidade de Albuquerque, no Novo México (EUA). Sheliky Sanchez, de 18 anos, foi preso acusado de matar o motorista de aplicativo Joseph Andrus, 52 anos, a tiros durante uma corrida solicitada pela própria namorada do suspeito. O caso ocorreu na madrugada de 7 de agosto e, segundo as investigações, o jovem afirmou ter cometido o crime para “aliviar o estresse”.
Conforme a denúncia, Sheliky disse à namorada que precisava de um carro “emprestado” e pediu que ela chamasse um transporte por aplicativo por volta da 1h. Minutos após embarcar, o motorista foi atingido por vários disparos e encontrado morto por volta das 3h, em uma rua de Albuquerque. A localização ocorreu após um sistema de detecção de tiros alertar as autoridades.
Suspeito agiu como se nada tivesse acontecido
Durante a corrida, a plataforma de transporte entrou em contato com a namorada para confirmar se estava tudo bem, já que o carro havia parado, mas a corrida seguia ativa. Pouco depois, Sheliky voltou para a casa dela, aparentando normalidade.
Inicialmente, o jovem negou envolvimento, disse que havia dormido a noite toda e afirmou não usar aplicativos de transporte. Mas a investigação descobriu que o carro da vítima estava estacionado na casa dele. Confrontado com as provas, Sheliky confessou o assassinato, afirmando que escolheu Joseph por “parecer uma pessoa boa” e que, após o crime, sentiu “remorso breve, mas também alívio”.
Prisões e investigação
Sheliky e a namorada foram presos no dia seguinte, 8 de agosto. Ele responde por homicídio doloso e segue detido, enquanto a polícia reúne mais provas para o julgamento.