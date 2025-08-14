'Meu querido primo'; adeus a seu Zezinho aos 74 anos no Vale

José Maria da Silva Filho morreu aos 74 anos nesta última quarta-feira (13), em Jacareí. E o sepultamento acontece nesta sexta-feira (15), às 13h, no Cemitério Campo da Saudade, no Avareí.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ele, que faria 75 anos em outubro, era também chamado de Zezinho pelos amigos. E, certamente, deixará muitas saudades entre os conhecidos, e principalmente, entre os familiares. Ele deixa a esposa Beatriz e os filhos Fabio e Flavia Martins, além de netos.