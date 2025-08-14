'Meu querido primo'; adeus a seu Zezinho aos 74 anos no Vale

José Maria da Silva Filho morreu aos 74 anos nesta última quarta-feira (13), em Jacareí. E o sepultamento acontece nesta sexta-feira (15), às 13h, no Cemitério Campo da Saudade, no Avareí.
Ele, que faria 75 anos em outubro, era também chamado de Zezinho pelos amigos. E, certamente, deixará muitas saudades entre os conhecidos, e principalmente, entre os familiares. Ele deixa a esposa Beatriz e os filhos Fabio e Flavia Martins, além de netos.
Nas redes sociais, o clima era de tristeza e homenagens. Maria Toledo, prima dele, lembrou até dos apelidos. “Sentimos muito querido primo chamado por nós com carinho (zesinho barbudo). Vai em paz para os braços do pai”, escreveu.
Josivete Guimaraes também lamentou a partida de José Maria. “Meus sentimentos a esposa Beatriz e a seu filho Fábio Martins Silva e sua filha Flavia Martins Gonzaga e a todos familiares. Que o Espírito Santo conforte e console seus corações”, disse.
Eliane Donizete lembrou também da vida dele na igreja. “Nossa que triste tenho até hoje as fotos do meu batismo que ele tirou a muitos anos na igreja quando era na Jorge Maditi meus sentimentos a todos”, afirmou.