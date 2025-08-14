15 de agosto de 2025
CRUZ CREDO

Padre do jiu-jitsu agride idosa durante ritual de exorcismo

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
O padre João José Bezerra, 42 anos, vice-campeão mundial de jiu-jitsu
Um caso inusitado e polêmico marcou uma missa em São Manuel, no interior de São Paulo. O padre João José Bezerra, 42 anos, vice-campeão mundial de jiu-jitsu, é acusado de agredir uma idosa de 62 anos durante um suposto ritual de exorcismo, na última quinta-feira (7).

Segundo o boletim de ocorrência, o religioso foi convidado para celebrar na Paróquia Nossa Senhora Consolata e se apresentou como exorcista. Durante a celebração, a idosa caiu no chão, começou a se contorcer e perdeu a consciência. Interpretando o episódio como “manifestação demoníaca”, o padre teria iniciado um ritual, aplicando socos, puxões de cabelo e até um golpe de mata-leão para “expulsar o demônio”.

Golpes e hematomas

A mulher, que não aprovou a forma como foi conduzida a sessão, registrou a ocorrência e apresentou imagens dos hematomas, além de um laudo médico confirmando as lesões.

A Arquidiocese responsável pela paróquia afirmou que o padre não tinha autorização para realizar exorcismos. O religioso, que também conquistou o terceiro lugar no Sul-Americano de Jiu-Jitsu, só parou o “ritual” após intervenção de fiéis que acompanhavam a missa.

Investigação em andamento

O caso, que ganhou repercussão pela inusitada combinação entre fé e artes marciais, está sendo investigado pela Polícia Civil. Até o momento, não houve manifestação oficial do padre João José Bezerra.

