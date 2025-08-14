Padre do jiu-jitsu agride idosa durante ritual de exorcismo

Um caso inusitado e polêmico marcou uma missa em São Manuel, no interior de São Paulo. O padre João José Bezerra, 42 anos, vice-campeão mundial de jiu-jitsu, é acusado de agredir uma idosa de 62 anos durante um suposto ritual de exorcismo, na última quinta-feira (7).

Segundo o boletim de ocorrência, o religioso foi convidado para celebrar na Paróquia Nossa Senhora Consolata e se apresentou como exorcista. Durante a celebração, a idosa caiu no chão, começou a se contorcer e perdeu a consciência. Interpretando o episódio como “manifestação demoníaca”, o padre teria iniciado um ritual, aplicando socos, puxões de cabelo e até um golpe de mata-leão para “expulsar o demônio”.

Golpes e hematomas