'Vão morrer'; pastor flagrado de calcinha criticava gays

Antes de protagonizar um vídeo que circulou nas redes sociais, o pastor e bispo evangélico Eduardo Costa usava suas páginas na internet para publicar mensagens contra o adultério e a comunidade LGBTQIA+. Nas postagens, ele também associava determinados comportamentos à condenação eterna.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O episódio que o tornou viral ocorreu em Goiânia (GO), onde foi flagrado usando calcinha e peruca. Em uma de suas publicações, o religioso afirmava que pessoas que mantêm relações sexuais antes do casamento, traem o cônjuge, têm relações homossexuais, roubam, são avarentas, se embriagam ou usam linguagem ofensiva “não terão parte no reino de Deus”.