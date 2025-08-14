Matou 2 filhos e feriu esposa e cunhado por ciúmes

Um homem matou os dois filhos a facadas e feriu gravemente a esposa grávida e o cunhado. O crime ocorreu no domingo (10) e foi descoberto na manhã seguinte, após familiares acionarem a polícia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em Posadas, na Argentina. As vítimas fatais são uma adolescente de 13 anos e um jovem de 21 anos com deficiência motora. A esposa e o cunhado foram socorridos em estado grave.