Adeus, Júlio: serralheiro morre após cair de telhado na região

O serralheiro Júlio da Silva Azevedo, de 60 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (13) após sofrer uma queda de aproximadamente oito metros enquanto trabalhava em um galpão no bairro Tabatinga, em Caraguatatuba.
Segundo informações registradas pela Polícia Civil, a vítima estava no local de trabalho quando sofreu o acidente. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas o óbito foi constatado ainda no local.
A perícia técnica compareceu para realizar os levantamentos. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exames.
A companheira de Julio, Aline Pereira da Silva, com quem vivia há 10 anos, esteve na delegacia para prestar depoimento. O caso foi registrado como morte acidental e será analisado pelo delegado titular da Delegacia de Polícia de Caraguatatuba.