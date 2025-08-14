Adeus, Júlio: serralheiro morre após cair de telhado na região

O serralheiro Júlio da Silva Azevedo, de 60 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (13) após sofrer uma queda de aproximadamente oito metros enquanto trabalhava em um galpão no bairro Tabatinga, em Caraguatatuba.

Segundo informações registradas pela Polícia Civil, a vítima estava no local de trabalho quando sofreu o acidente. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas o óbito foi constatado ainda no local.