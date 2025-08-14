15 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
OBITUÁRIO

Eduardo Machado morre aos 18 anos em SJC; notas de falecimento

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

JOSÉ APARECIDO ROSA  
Falecimento: 14/08/2025  
Idade: 71 anos  
Velório: Urbam Sala 5  
Sepultamento: 15/08/2025 às 16h00  
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

MARIA RITA DE ASSIS  
Falecimento: 14/08/2025  
Idade: 93 anos  
Velório: Capela Nossa Senhora da Rosa Mística  
Sepultamento: 15/08/2025 às 13h00  
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

JOSÉ BARBOSA DA SILVA MAIA  
Falecimento: 14/08/2025  
Idade: 77 anos  
Velório: Urbam Sala 2  
Sepultamento: 15/08/2025 às 09h00  
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)

ADELAIDE RALIO DE ALMEIDA  
Falecimento: 14/08/2025  
Idade: 96 anos  
Velório: Urbam Sala 4  
Sepultamento: 15/08/2025 às 08h00  
Local: Crematório Parque das Flores (SJC)

BENEDICTO DOS SANTOS  
Falecimento: 14/08/2025  
Idade: 87 anos  
Velório: Urbam Sala 6  
Sepultamento: 14/08/2025 às 21h00  
Local: Crematório Campo das Oliveiras (Jacareí/SP)

MARIA DO CARMO DA SILVA  
Falecimento: 14/08/2025  
Idade: 88 anos  
Velório: Velório Municipal Paraíso  
Sepultamento: 14/08/2025 às 16h30  
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

APARECIDA AMO DAUKSYS  
Falecimento: 14/08/2025  
Idade: 83 anos  
Velório: Urbam Sala 3  
Sepultamento: 14/08/2025 às 16h15  
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

JOSE ROBERTO BORDINHON  
Falecimento: 14/08/2025  
Idade: 64 anos  
Velório: Velório Municipal Paraíso  
Sepultamento: 14/08/2025 às 16h00  
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

ELIANA DE ARAUJO PADOVANI  
Falecimento: 13/08/2025  
Idade: 54 anos  
Velório: Parque das Flores  
Sepultamento: 14/08/2025 às 17h30  
Local: Crematório Parque das Flores (SJC)

RONALD ALZUGUIR  
Falecimento: 13/08/2025  
Idade: 88 anos  
Velório: Parque das Flores  
Sepultamento: 14/08/2025 às 17h00  
Local: Crematório Parque das Flores (SJC/SP)

MONIKA DESSIMONI LOPES  
Falecimento: 13/08/2025  
Idade: 61 anos  
Velório: Urbam Sala 4  
Sepultamento: 14/08/2025 às 16h00  
Local: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo (SJC)

EDUARDO DUARTE MACHADO  
Falecimento: 13/08/2025  
Idade: 18 anos  
Velório: Urbam Sala 6  
Sepultamento: 14/08/2025 às 15h30  
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)

BENEDITA VICENTINA RAMOS  
Falecimento: 13/08/2025  
Idade: 73 anos  
Velório: Urbam Sala 5  
Sepultamento: 14/08/2025 às 13h30  
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)

CLECIO APARECIDO  
Falecimento: 13/08/2025  
Idade: 78 anos  
Velório: Velório Municipal Centro  
Sepultamento: 14/08/2025 às 13h00  
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)

LUCAS DA COSTA LIMA  
Falecimento: 13/02/2025  
Idade: 29 anos  
Velório: Urbam Sala 2  
Sepultamento: 14/08/2025 às 13h00  
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)

DURVALINA MOREIRA DE ANDRADE  
Falecimento: 13/08/2025  
Idade: 75 anos  
Velório: Urbam Sala 3  
Sepultamento: 14/08/2025 às 10h30  
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)

REZENDINA DE OLIVEIRA PORTES  
Falecimento: 13/08/2025  
Idade: 94 anos  
Velório: Velório Municipal Paraíso  
Sepultamento: 14/08/2025 às 10h00  
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

JOEL MOTA FILHO  
Falecimento: 13/08/2025  
Idade: 73 anos  
Velório: Parque das Flores  
Sepultamento: 14/08/2025 às 10h00  
Local: Cemitério Parque das Flores (SJC)

RICARDO RODRIGUES DE LIMA  
Falecimento: 12/08/2025  
Idade: 49 anos  
Sepultamento: 14/08/2025 às 09h40  
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários