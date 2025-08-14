Eduardo Machado morre aos 18 anos em SJC; notas de falecimento

JOSÉ APARECIDO ROSA

Falecimento: 14/08/2025

Idade: 71 anos

Velório: Urbam Sala 5

Sepultamento: 15/08/2025 às 16h00

Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

MARIA RITA DE ASSIS

Falecimento: 14/08/2025

Idade: 93 anos

Velório: Capela Nossa Senhora da Rosa Mística

Sepultamento: 15/08/2025 às 13h00

Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

JOSÉ BARBOSA DA SILVA MAIA

Falecimento: 14/08/2025

Idade: 77 anos

Velório: Urbam Sala 2

Sepultamento: 15/08/2025 às 09h00

Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)