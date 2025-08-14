'Rei do furto' de hidrômetros deu prejuízo de R$ 150 mil em SJC

A Polícia Civil prendeu Ivan Rafael Maia, de 32 anos, suspeito de cometer ao menos 17 furtos em um período de apenas 56 dias em São José dos Campos. As ações teriam ocorrido em diferentes regiões da cidade, abrangendo as áreas do 1º, 2º e 7º DPs (Distritos Policiais), e incluíram furtos em salas comerciais e hidrômetros.

Ivan foi detido no dia 11 de junho, após investigações que contaram com análise de imagens de câmeras de segurança, identificação do modus operandi e depoimentos de vítimas e testemunhas. Segundo a Polícia Civil, o suspeito já havia sido preso no final de 2024 e início de 2025 e, mesmo beneficiado com “saída temporária” em janeiro deste ano, voltou a cometer crimes. Ele permaneceu preso até 9 de maio deste ano, mas, ao ser liberado, teria voltado a agir de forma contumaz.