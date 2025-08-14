Sérgio cogita concessão de rodoviária, parques, Sítio e cemitério

Rodoviária Velha, Sedes (Sistema Educacional de Desenvolvimento Social), Prédio do Relógio da CTI, Parque do Itaim, Mercado Municipal, Parque Jardim das Nações, Parque Monteiro Lobato, Parque do Quiririm, Teatro Metrópole, Mirante do Quiririm, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Horto Municipal e Cemitério Municipal. Esses são alguns exemplos de espaços municipais que o governo Sérgio Victor (Novo) cogita incluir em um pacote de concessões por meio de PPPs (Parcerias Público-Privadas).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Todos esses espaços são citados em um projeto enviado pelo prefeito essa semana à Câmara, que visa criar o Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas. No texto, Sérgio ressalta que esse modelo inclui "a vinculação de investimentos por parte do parceiro privado que beneficiam equipamentos e infraestrutura" e que, "para Taubaté pôr em prática essa modalidade de contratação é necessário lei local que autorize a Prefeitura a realizar tratativas nesse sentido".