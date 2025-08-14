AGORA: Três adegas são fechadas durante operação em São José

Três adegas foram fechadas em São José dos Campos na tarde desta quinta-feira (14), em operação envolvendo policiais civis do 1º DP (Distrito Policial), guardas municipais, fiscais da prefeitura, o IC (Instituto de Criminalística) e um representante da Associação Brasileira de Bebidas. A ação foi deflagrada para cumprimento de mandados de busca e apreensão nos estabelecimentos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A operação, autorizada pela Vara Regional das Garantias da 9ª Região, teve como alvos a Adega VMEC, Adega Centrão e Adega Vila Maria, localizadas nos endereços: avenida Vinte e Três de Maio, rua Siqueira Campos e rua Carvalho de Araújo.