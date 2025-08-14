15 de agosto de 2025
OPERAÇÃO

AGORA: Três adegas são fechadas durante operação em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Operação fecha adegas na cidade
Operação fecha adegas na cidade

Três adegas foram fechadas em São José dos Campos na tarde desta quinta-feira (14), em operação envolvendo policiais civis do 1º DP (Distrito Policial), guardas municipais, fiscais da prefeitura, o IC (Instituto de Criminalística) e um representante da Associação Brasileira de Bebidas. A ação foi deflagrada para cumprimento de  mandados de busca e apreensão nos estabelecimentos.

A operação, autorizada pela Vara Regional das Garantias da 9ª Região, teve como alvos a Adega VMEC, Adega Centrão e Adega Vila Maria, localizadas nos endereços: avenida Vinte e Três de Maio, rua Siqueira Campos e rua Carvalho de Araújo.

Durante a ação, foram apreendidas diversas bebidas alcoólicas, que foram lacradas pelo IC para perícia, para verificar possíveis crimes de falsificação e descaminho.

O responsável pela Adega VMEC foi autuado por desobediência, já que o local havia sido previamente lacrado pela fiscalização. Também são investigados outras duas pessoas.  As três adegas permaneceram lacradas após a operação.

