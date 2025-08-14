Ladrão é achado amarrado e com cartaz: 'Nunca mais vou roubar'

Um homem de 29 anos, suspeito de cometer uma série de assaltos em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, foi encontrado amarrado e gravemente ferido em via pública, na tarde desta quarta-feira (13). Ao lado dele, um cartaz de papelão trazia a frase: “Nunca mais vou roubar”.

Segundo a Polícia Militar, o homem estava inconsciente quando foi localizado e foi socorrido pelo Samu em estado grave. A suspeita é de que ele tenha sido vítima de um possível “tribunal do crime” ou de retaliação por parte de moradores, hipótese que ainda será investigada.

Apreensão de drogas