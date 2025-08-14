Ladrão é achado amarrado e com cartaz: 'Nunca mais vou roubar'

Um homem de 29 anos, suspeito de cometer uma série de assaltos em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, foi encontrado amarrado e gravemente ferido em via pública, na tarde desta quarta-feira (13). Ao lado dele, um cartaz de papelão trazia a frase: “Nunca mais vou roubar”.
Segundo a Polícia Militar, o homem estava inconsciente quando foi localizado e foi socorrido pelo Samu em estado grave. A suspeita é de que ele tenha sido vítima de um possível “tribunal do crime” ou de retaliação por parte de moradores, hipótese que ainda será investigada.
Apreensão de drogas
Após identificar o homem, a PM foi até a casa dele, onde encontrou e apreendeu 25 barras de maconha, um celular e dinheiro.
O suspeito segue internado e, até o momento, não foi ouvido pela polícia. A investigação busca esclarecer quem são os responsáveis por amarrá-lo e agredi-lo.
Dupla apuração
O caso é investigado paralelamente pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, que também apuram os crimes atribuídos ao homem encontrado e os possíveis crimes cometidos contra ele.
