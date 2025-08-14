Preso em SP, Sidney Oliveira foi alvo do MP no Vale e fez acordo

Alvo da Operação Ícaro, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo na última terça-feira (12), o empresário Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, também foi investigado pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) do Vale do Paraíba, por práticas irregulares ligadas ao pagamento de impostos.

Dois meses antes de ser preso na Operação Ícaro, do Gedec (Grupo de Combate à Lavagem de Dinheiro) do MP, Sidney firmou um acordo de não persecução penal com o Gaeco do Vale, em uma investigação também sobre sonegação de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).