HMUT: contrato passa a prever cláusula de rescisão unilateral

Ao ser prorrogado por mais 12 meses no fim de julho, o contrato para gestão do HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté) teve alteração em uma cláusula, que passou a prever que a Prefeitura poderá determinar a rescisão contratual de forma unilateral - para isso, bastaria encaminhar aviso prévio à Santa Casa de Misericórdia de Chavantes com antecedência mínima de 30 dias.

A alteração na cláusula foi solicitada pela Prefeitura e aceita pela Chavantes - vale ressaltar que a prorrogação do contrato ocorreu em um momento de divergências entre as partes, em que o município chegou a ajuizar uma ação para pedir que a entidade seja impedida de paralisar os atendimentos no hospital.