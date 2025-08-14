O adeus a Lucas em SJC: 'Sempre em nossos corações. Vá com Deus'

"Você sempre estará em nossos corações. Vá com Deus. Eu te amo."
A despedida emocionada de um amigo traduz o sentimento inconsolável pela morte repentina de Lucas Lima, jovem empresário de 29 anos e sócio do Bar 111, um dos points mais conhecidos da avenida Adhemar de Barros, em São José dos Campos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Lucas foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (13), no apartamento onde morava, na avenida Heitor Villa Lobos, no Jardim Apolo 1, área nobre da cidade. O corpo estava caído na sala e foi localizado por um amigo, que dividia o imóvel com ele — cada um em um quarto separado.
A notícia da morte causou comoção entre familiares, clientes e amigos, que lotaram as redes sociais com mensagens de luto. "Ainda sem acreditar... você fará falta, irmão", publicou Lucas Esteves. Já Matheus Esteves escreveu: "Obrigado por ter feito parte dos meus sonhos, meu eterno irmão, sócio e amigo."
Amigos descreveram Lucas como alegre, generoso e apaixonado pelo trabalho. "É dessa forma que iremos guardar você, irmão. Alegria e diversos momentos", escreveu outro amigo próximo.
Investigação
Segundo o boletim de ocorrência, o amigo que encontrou o corpo acionou a Polícia Militar imediatamente. Peritos do Instituto de Criminalística realizaram registros fotográficos e coletaram vestígios no local.
O corpo foi levado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passará por exames que vão apontar a causa da morte. O caso foi registrado como encontro de cadáver e é investigado pelo 1º DP (Distrito Policial) de São José.