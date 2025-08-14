Operação fecha adegas e apreende bebidas falsificadas em São José

A Polícia Civil fechou adegas e apreendeu bebidas alcoólicas falsificadas em São José dos Campos durante a Operação Última Dose, deflagrada na tarde desta quinta-feira (14).
O foco foi combater a falsificação e comercialização irregular de bebidas alcoólicas na região central da cidade. A ação foi coordenada pelo 1º Distrito Policial, com apoio da GCM (Guarda Civil Municipal), da Fiscalização de Posturas da Prefeitura de São José, do Instituto de Criminalística e de um representante da Abrabe (Associação Brasileira de Bebidas).
Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em três estabelecimentos: uma adega localizada na avenida 23 de Maio, outra na rua Siqueira Campos e uma terceira na rua Carvalho de Araújo, na Vila Maria.
A representação criminal que deu início à operação foi baseada em uma denúncia formal da Abrabe, informando à autoridade policial fortes indícios de comercialização de bebidas alcoólicas falsificadas, contrabandeadas e sem registro nos órgãos competentes.
Segundo a denúncia, um dos estabelecimentos já havia sido lacrado pela Prefeitura, mas, conforme as investigações, o local voltou a funcionar no mesmo dia em que foi fechado, em descumprimento às determinações administrativas.
Durante a ação, os policiais apuram indícios dos crimes de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substâncias ou produtos alimentícios, de descaminho (contrabando) e comercialização sem registro.
O Instituto de Criminalística vai analisar amostras das bebidas, confirmando ou descartando a adulteração e falsificação.
A presença de um representante da Abrabe teve como objetivo auxiliar na identificação de marcas e rótulos falsificados, aproveitando o conhecimento técnico sobre embalagens, selos e características originais dos produtos.
Já a Fiscalização de Posturas atuou na verificação de irregularidades administrativas, como ausência de alvará ou descumprimento de notificações anteriores.