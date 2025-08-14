Operação fecha adegas e apreende bebidas falsificadas em São José

A Polícia Civil fechou adegas e apreendeu bebidas alcoólicas falsificadas em São José dos Campos durante a Operação Última Dose, deflagrada na tarde desta quinta-feira (14).

O foco foi combater a falsificação e comercialização irregular de bebidas alcoólicas na região central da cidade. A ação foi coordenada pelo 1º Distrito Policial, com apoio da GCM (Guarda Civil Municipal), da Fiscalização de Posturas da Prefeitura de São José, do Instituto de Criminalística e de um representante da Abrabe (Associação Brasileira de Bebidas).