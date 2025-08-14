Aluno passa por cirurgia após briga na saída de escola em SJC

Um adolescente de 15 anos foi internado e passou por cirurgia após ser agredido por outro estudante, na tarde de quarta-feira (13), em frente a um ponto de ônibus na avenida Engenheiro Francisco José Longo, no Jardim São Dimas, em São José dos Campos.
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 18h para atender a uma ocorrência de agressão nas imediações da Escola Estadual João Cursino. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima sendo atendida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
O diretor da escola apontou como autor do ato infracional outro aluno da instituição de 15 anos. Testemunhas mencionaram a possibilidade de uso de faca na agressão, mas essa informação não foi confirmada oficialmente até o momento.
A vítima foi encaminhada ao pronto socorro, onde passou por procedimento cirúrgico. Na ambulância, antes da cirurgia, ele conseguiu relatar brevemente o ocorrido, mas não esclareceu o motivo da agressão.
O adolescente suspeito foi detido por outra equipe policial e levado à delegacia. Ambos os envolvidos estudam na mesma escola e possuem histórico escolar ativo.
O caso foi registrado como ato infracional por lesão corporal e será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias e motivação da agressão.