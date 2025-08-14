Aluno passa por cirurgia após briga na saída de escola em SJC

Um adolescente de 15 anos foi internado e passou por cirurgia após ser agredido por outro estudante, na tarde de quarta-feira (13), em frente a um ponto de ônibus na avenida Engenheiro Francisco José Longo, no Jardim São Dimas, em São José dos Campos.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 18h para atender a uma ocorrência de agressão nas imediações da Escola Estadual João Cursino. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima sendo atendida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).