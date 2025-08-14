Adeus, Dudu: 'Céu está em festa', diz namorada de jovem de SJC

"O céu está em festa, te amo pra sempre." A frase, publicada pela namorada de Eduardo Duarte, o Dudu, resume a dor de uma história de amor interrompida por uma tragédia em São José dos Campos. O jovem, de apenas 18 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (13) em um acidente de moto, quando seguia para a casa da namorada.

Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 1h58, na avenida Pico das Agulhas Negras, na altura da rotatória do Parque das Agulhas, na zona norte. Dudu pilotava uma BMW G 310 GS quando perdeu o controle e bateu contra um poste de iluminação pública.