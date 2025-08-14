Adeus, Dudu: 'Céu está em festa', diz namorada de jovem de SJC

"O céu está em festa, te amo pra sempre." A frase, publicada pela namorada de Eduardo Duarte, o Dudu, resume a dor de uma história de amor interrompida por uma tragédia em São José dos Campos. O jovem, de apenas 18 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (13) em um acidente de moto, quando seguia para a casa da namorada.
Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 1h58, na avenida Pico das Agulhas Negras, na altura da rotatória do Parque das Agulhas, na zona norte. Dudu pilotava uma BMW G 310 GS quando perdeu o controle e bateu contra um poste de iluminação pública.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas constatou o óbito ainda no local. Até o momento, não há indícios de envolvimento de outro veículo.
Dor e despedida
Nas redes sociais, a namorada, que esperava a chegada de Dudu, fez uma série de desabafos emocionantes.
"Pensar que você faleceu vindo me ver, isso faz doer tanto, estou te esperando até agora e não me tira da cabeça que é tudo mentira isso", escreveu. "Sempre muito carinhoso, meu lindo, o céu tá em festa com você. Te amo pra sempre! Vai em paz."
O velório e o sepultamento de Dudu estão marcados para esta quinta-feira (14), às 15h30, no Cemitério Maria Peregrina.
Investigação
Peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local, realizando registros fotográficos, medições e croquis para apurar fatores como velocidade, condições da pista e iluminação. A Polícia Civil investiga o caso, que foi registrado inicialmente como morte acidental.
Comoção nas redes sociais
A mãe do jovem, Sirlene Duarte, também se manifestou: "A pior notícia que eu recebi foi essa. Perder meu filho assim dói demais."
Amigos e familiares publicaram mensagens de luto e apoio. “Dudu fez um lindo papel aqui na Terra, era um menino puro e de bom coração. Agora é a estrela mais linda do céu”, escreveu Bia Marques.