Com 5 derrotas seguidas, São José Futsal encara o Atlântico (RS)

O São José Futsal recebe o Atlântico de Erechim na noite desta sexta-feira (15), a partir das 19h, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pela 17ª rodada da primeira fase da edição 2025 da LNF (Liga Nacional de Futsal).
E os joseenses, sob comando do técnico Gabriel Oliveira, vêm de cinco derrotas consecutivas no torneio nacional. Inclusive, no jogo anterior, perdeu um confronto direto na parte de baixo contra o Joaçaba, fora de casa, quando levou 4 a 1 dos catarinenses.
Agora, o jogo será ainda mais complicado. Afinal de contas, o Atlântico é uma das forças do futsal nacional e vem de vitória por goleada em casa sobre outro gigante, o Magnus, por 7 a 3.
No momento, o time gaúcho está em terceiro lugar, com 37 pontos e apenas três derrotas sofridas. Já o São José faz uma campanha oposta e está em 21º lugar, com 10 pontos, nove atrás da zona de classificação entre os 16 primeiros.
A última vez que venceu pelo torneio nacional foi no dia 4 de julho, quando fez 3 a 1 em casa sobre o ameaçado Cruzeiro. Assim, a pressão logo mais será grande na tentativa de se reencontrar e voltar até a sonhar com a vaga na segunda fase.