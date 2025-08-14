Com 5 derrotas seguidas, São José Futsal encara o Atlântico (RS)

O São José Futsal recebe o Atlântico de Erechim na noite desta sexta-feira (15), a partir das 19h, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pela 17ª rodada da primeira fase da edição 2025 da LNF (Liga Nacional de Futsal).

E os joseenses, sob comando do técnico Gabriel Oliveira, vêm de cinco derrotas consecutivas no torneio nacional. Inclusive, no jogo anterior, perdeu um confronto direto na parte de baixo contra o Joaçaba, fora de casa, quando levou 4 a 1 dos catarinenses.