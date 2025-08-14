Morte de funcionário de pizzaria em SJC comove clientes e colegas

O 'Armazém da Pizza', restaurante tradicional de São José dos Campos, comunicou nesta quarta-feira (13) o falecimento de Geraldo, funcionário que trabalhou na casa por mais de 22 anos.

A pizzaria destacou que Geraldo, conhecido pelo carisma, profissionalismo e bom atendimento, deixou um legado de dedicação, alegria e amizade na história da empresa.

