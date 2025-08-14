Morte de funcionário de pizzaria em SJC comove clientes e colegas

O 'Armazém da Pizza', restaurante tradicional de São José dos Campos, comunicou nesta quarta-feira (13) o falecimento de Geraldo, funcionário que trabalhou na casa por mais de 22 anos.
A pizzaria destacou que Geraldo, conhecido pelo carisma, profissionalismo e bom atendimento, deixou um legado de dedicação, alegria e amizade na história da empresa.
Em respeito à memória do funcionário e para prestar apoio à família, o restaurante informou que não abriria as portas no dia do falecimento.
A notícia gerou grande comoção entre clientes e colegas, que deixaram mensagens de pesar nas redes sociais. “Sempre tão atencioso, com um sorriso no rosto! Sentimentos a todos”, escreveu Sandy Sales.
“Sempre gentil e atencioso. Meus sinceros sentimentos a toda família. Força e fé”, disse Theresa Medeiros. “Pica Pau sempre muito profissional, quantos anos de casa! Que Deus o receba em sua infinita misericórdia”, comentou Rodorfo Braulio. “Ele era um profissional maravilhoso, fazia tudo com tanto carinho. Da nossa família para a sua, um grande abraço”, declarou Erika Luana Pedrosa.