OVALE Cast 'Saúde & Bem Estar' debate: qual o limite do saudável?

Será que fazer uma ultramaratona ou provas que exigem muito do corpo ultrapassa o limite do saudável?
Esse é o tema central do novo episódio de “Saúde & Bem Estar”, o podcast de OVALE sobre saúde e qualidade de vida, que estreia nesta quinta-feira (31).
Apresentado pela jornalista Juliana Sever, “Saúde & Bem Estar” reuniu duas personagens no mundo do esporte regional: o médico Alexandre de Paiva Luciano, especialista em Traumatologia do Esporte e Medicina do Esporte e do Exercício, professor da Unitau (Universidade de Taubaté), além de triatleta, com participação em diversas provas de Iron Man; e Amábile Cecília Pereira, publicitária, massoterapeuta esportiva e atleta de trail running.
A pergunta inicial tem uma razão concreta: segundo o site Trail Running Brasil, houve um aumento de 345% nas participações nas últimas 10 anos. Embora esse seja um dado global, sintetiza também a tendência de crescimento que também se reflete no Brasil.
“É muito difícil estabelecer o que é saudável ou não porque isso vai variar de pessoa para pessoa”, disse o médico, também mestre e doutor em Ciências da Saúde. Para ele, o importante é o atleta estar bem preparado e evoluindo passo a passo. “Não dá para começar direto numa ultramaratona”, completou ele, com base também em sua experiência como médicos de atletas, com participação ativa nos Jogos Pan-Americano de Guadalajara e nos Jogos olímpicos do Rio de Janeiro, entre outros.
Para Amábile Pereira, a entrada no mundo da corrida ocorreu há 10 anos, depois dela enfrentar tumores malignos. Foi o início de uma profunda transformação em sua vida, com esporte como ferramenta de cura e superação. “Tem que ter muito planejamento, preparação, uma equipe de apoio multidisciplinar, condicionamento físico e mental. É um processo, não é da noite para o dia. Você tem que estar bem, corpo, mente e alma”, afirmou.
Quer correr? Qual a prova ideal? Como se preparar? Dá para chegar a um Iron Man, com seus 225,7 km de extensão, unindo 3,8 km de natação, 180 km de ciclismo e 42 km de maratona? Não custa começar.
