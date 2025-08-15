OVALE Cast 'Saúde & Bem Estar' debate: qual o limite do saudável?

Será que fazer uma ultramaratona ou provas que exigem muito do corpo ultrapassa o limite do saudável?

Esse é o tema central do novo episódio de “Saúde & Bem Estar”, o podcast de OVALE sobre saúde e qualidade de vida, que estreia nesta quinta-feira (31).

Apresentado pela jornalista Juliana Sever, “Saúde & Bem Estar” reuniu duas personagens no mundo do esporte regional: o médico Alexandre de Paiva Luciano, especialista em Traumatologia do Esporte e Medicina do Esporte e do Exercício, professor da Unitau (Universidade de Taubaté), além de triatleta, com participação em diversas provas de Iron Man; e Amábile Cecília Pereira, publicitária, massoterapeuta esportiva e atleta de trail running.