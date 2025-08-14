Homem é preso com tijolos de maconha na zona sul de São José

Um homem foi preso por tráfico de drogas nessa quarta-feira (13), por volta das 17h15, na região sul de São José dos Campos. A prisão foi feita por policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) no bairro Campo dos Alemães.

Com o suspeito, os policiais apreenderam dois tijolos? de maconha (1,4 kg), dois aparelhos celulares, apetrechos para preparo e embalo das drogas e anotações e contabilidade do tráfico, além de ?R$ 807 em dinheiro.