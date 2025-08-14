SJC: Estrangeiras são presas com R$ 9,5 mil em remédios furtados

Três mulheres estrangeiras foram presas na tarde de quarta-feira (13), em São José dos Campos, por furto de remédios em farmácias da cidade. Com o grupo, a polícia encontrou quase 50 caixas de medicamentos, cujo valor é de cerca de R$ 9,5 mil.

A prisão ocorreu por volta das 14h30, no bairro Vila Adyana, na região central de São José. Policiais militares do 3º Baep ( Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam três mulheres estrangeiras – duas colombianas e uma paraguaia – pelo crime de furto a farmácias.