'Corremos risco de vida', diz irmã de Andressa, atacada em SJC

"Enquanto ele não for pego, não vamos viver em paz. Ele dizia que iria matar a gente", desabafou a família à reportagem de OVALE . Almir segue foragido, o que deixa a família em pânico. Eles acreditam que, mesmo se preso, ele possa ser liberado rapidamente.

Reféns do medo, os familiares de Andressa Antunes dos Santos, de 39 anos, atacada a golpes de tesoura pelo ex-marido, Almir Lourenço da Silva, na última quarta-feira (13), em São José dos Campos, temem por suas vidas e cobram a prisão do autor do crime.

"Esperamos que ele, quando for preso, não saia tão cedo, porque vai vir atrás da gente", disse a irmã de Andressa.

A família é proprietária da lanchonete Altas Horas, na zona sul, que fechou as portas na quarta-feira, por medo de represálias, mas reabrirá nesta quinta. "Hoje vamos tentar abrir, porque não podemos ficar fechados até encontrar ele. É a nossa sobrevivência. Como vamos viver?", afirmou a irmã.