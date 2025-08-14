Suspeito de passar notas falsas de R$ 100 em Taubaté é preso

Um homem foi preso na terça-feira (12), pela Romu (Ronda Ostensiva Municipal) de Taubaté, por suspeita de repassar cédulas falsas de R$ 100 em postos de combustíveis da cidade. Ele foi detido com auxílio das câmeras do CGI (Centro de Gestão Integrada).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A ocorrência teve início após uma das vítimas informar à GCM (Guarda Civil Municipal) a placa do veículo utilizado pelo suspeito. O automóvel foi imediatamente cadastrado no sistema de monitoramento do CGI, que atualmente conta com mais de 2.700 câmeras conectadas.
Ao passar por uma dessas câmeras, equipada com tecnologia de leitura automática de placas e instalada na avenida José Luiz Pereira Ribeiro, o veículo foi identificado e o alerta foi acionado no CGI.
Com as informações repassadas pelos operadores, equipes da Romu, com apoio do Gtam (Grupamento Tático com Apoio de Motocicletas), localizaram e interceptaram o veículo na avenida Deputado César Costa. Durante a abordagem, o condutor não ofereceu resistência.
Com o suspeito, os agentes encontraram nove notas falsas de R$ 100. O homem confessou ter adquirido R$ 1.000 em cédulas falsificadas pelo valor de R$ 400. Ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em São José dos Campos, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.