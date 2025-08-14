Suspeito de passar notas falsas de R$ 100 em Taubaté é preso

Um homem foi preso na terça-feira (12), pela Romu (Ronda Ostensiva Municipal) de Taubaté, por suspeita de repassar cédulas falsas de R$ 100 em postos de combustíveis da cidade. Ele foi detido com auxílio das câmeras do CGI (Centro de Gestão Integrada).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência teve início após uma das vítimas informar à GCM (Guarda Civil Municipal) a placa do veículo utilizado pelo suspeito. O automóvel foi imediatamente cadastrado no sistema de monitoramento do CGI, que atualmente conta com mais de 2.700 câmeras conectadas.