Por 'milagre', Andressa escapa com vida do ataque do 'ex' em SJC

“O Senhor é meu pastor, nada me faltará.”

O versículo do Salmo 23, mantido como destaque em suas rede sociais, mostra que Andressa Antunes dos Santos, de 39 anos, é uma mulher de fé. E ela teve a vida salva por um "milagre", após ter sido atacada pelo ex-marido, com uma tesoura, no meio da rua em São José dos Campos, na tarde de quarta-feira (13). A vítima tinha uma medida protetiva contra o agressor, obtida há uma semana. Ele está foragido.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A tentativa de feminicídio aconteceu no Bosque dos Eucaliptos, enquanto Andressa caminhava na rua Ipatinga, após levar o filho para a creche. Almir Lourenço da Silva, seu ex-marido, a acompanhava de bicicleta. Ele a atacou com uma tesoura e desferiu três golpes, ferindo Andressa gravemente.