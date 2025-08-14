Por 'milagre', Andressa escapa com vida do ataque do 'ex' em SJC

“O Senhor é meu pastor, nada me faltará.”
O versículo do Salmo 23, mantido como destaque em suas rede sociais, mostra que Andressa Antunes dos Santos, de 39 anos, é uma mulher de fé. E ela teve a vida salva por um "milagre", após ter sido atacada pelo ex-marido, com uma tesoura, no meio da rua em São José dos Campos, na tarde de quarta-feira (13). A vítima tinha uma medida protetiva contra o agressor, obtida há uma semana. Ele está foragido.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A tentativa de feminicídio aconteceu no Bosque dos Eucaliptos, enquanto Andressa caminhava na rua Ipatinga, após levar o filho para a creche. Almir Lourenço da Silva, seu ex-marido, a acompanhava de bicicleta. Ele a atacou com uma tesoura e desferiu três golpes, ferindo Andressa gravemente.
"Ele tentou matar ela, chegou bem perto da veia do pescoço. Então ela está bem graças a Deus, graças a um cirurgião que estava no local e ajudou, estancando o sangue, que era muito. Porém são sequelas que ficaram paro resto da vida", contou à reportagem de OVALE a irmã da vítima.
Hospital.
Mãe de quatro filhos, cozinheira e pessoa muito querida na zona sul, Andressa segue internada no Hospital Municipal de São José. De acordo com a família, o quadro é "estável" e a previsão é que ela tenha alta médica em quatro dias.
Segundo o relato da família, Andressa e Almir mantinham um relacionamento há cerca de 20 anos, marcado por idas e vindas, sempre com ameaças. “Ele já tinha ameaçado toda a nossa família. Dias antes do ataque, chegou a jogar facas no chão para nos intimidar”, contou a irmã.
Recentemente, Andressa decidiu romper de vez com Almir, que, de acordo com a família, seria usuário de drogas. Bloqueou a entrada do ex no prédio e iniciou o processo para obter medida protetiva — decisão que, segundo a família, enfureceu o agressor. Na quarta-feira, ele a aguardou na frente da creche onde ela deixaria o filho. Durante a conversa, ao ouvir que ela não queria reatar, partiu para o ataque.
Investigações.
A tesoura usada no crime, ainda com manchas de sangue, foi apreendida para perícia. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio no 7º DP (Distrito Policial) e a Polícia Civil busca o agressor, que fugiu de bicicleta e segue foragido.
Amigos e familiares se mobilizam nas redes sociais pedindo orações e justiça. O crime gerou comoção na comunidade e reforça a urgência de ações efetivas contra a violência doméstica em São José e no país.
"Enquanto ele não for pego não vamos viver em paz, como ele dizia que sempre iria matar a gente primeiro estamos com medo", disse a irmã de Andressa.