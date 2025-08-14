Criando o ‘carro voador’, Eve anuncia captação de R$ 1,2 bilhão

A Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer que desenvolve o ‘carro voador’ – aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL, em inglês) –, anunciou nesta quinta-feira (14) que captou US$ 230 milhões (equivalente a R$ 1,2 bilhão) em uma oferta direta liderada pela BNDESPar e com participações da Embraer e de fundos brasileiros e americanos.

O BNDESPar é uma subsidiária do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). A empresa emitiu 47.422.680 ações ordinárias ao preço de US$ 4,85.