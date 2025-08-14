Criando o ‘carro voador’, Eve anuncia captação de R$ 1,2 bilhão

A Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer que desenvolve o ‘carro voador’ – aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL, em inglês) –, anunciou nesta quinta-feira (14) que captou US$ 230 milhões (equivalente a R$ 1,2 bilhão) em uma oferta direta liderada pela BNDESPar e com participações da Embraer e de fundos brasileiros e americanos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O BNDESPar é uma subsidiária do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). A empresa emitiu 47.422.680 ações ordinárias ao preço de US$ 4,85.
Para viabilizar a entrada da BNDESPar, a Eve — que é listada na Bolsa de Nova York desde 2022 — aprovou um programa de BDRs Nível I (restrito a investidores qualificados) na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. Segundo a Eve, o programa de BDR foi criado exclusivamente para viabilizar o investimento do BNDES na Eve.
“Essa captação nos dá um cash runway de três anos, o suficiente para alcançarmos a certificação [do eVTOL] e nos tornarmos uma empresa operacional”, disse Johann Bordais, CEO da Eve, em entrevista ao Brazil Journal.
“A listagem dupla da Eve nos Estados Unidos e no Brasil está alinhada à nossa estratégia de diversificação da base acionária, ampliando o acesso a investidores de diferentes mercados”, afirmou Eduardo Couto, CFO da Eve.
Em nota, Johann Bordais completou: “Essa captação de recursos representa um importante marco em nossa trajetória, contribuindo com a nossa visão e impulsionando nossa missão de transformar a mobilidade urbana. Estamos orgulhosos em poder contar com a participação do BNDES e valorizamos profundamente o compromisso contínuo da Embraer com a Eve e nosso programa”.
Com o anúncio, a Eve ultrapassa a marca de US$ 1 bilhão em captações desde o seu IPO. Antes do aporte desta quinta, o BNDES já havia aprovado US$ 225 milhões em linhas de crédito para a empresa. A Eve vale US$ 1,7 bilhão na Bolsa. A ação da companhia subiu 134% em um ano.