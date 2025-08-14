Ex-CTA e Embraer, artista plástico José Carlos morre no Vale

Morreu nessa quarta-feira (13), aos 87 anos, o artista plástico José Carlos Queiroz, que nasceu em São José dos Campos em 1937. Ele morreu em Caraguatatuba. A causa da morte não foi divulgada.

Segundo a família, José Carlos exerceu a função de desenhista técnico durante 25 anos no então CTA (Centro Técnico Aeroespacial) – hoje DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial), em São José dos Campos.