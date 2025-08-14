Ex-CTA e Embraer, artista plástico José Carlos morre no Vale

Morreu nessa quarta-feira (13), aos 87 anos, o artista plástico José Carlos Queiroz, que nasceu em São José dos Campos em 1937. Ele morreu em Caraguatatuba. A causa da morte não foi divulgada.
Segundo a família, José Carlos exerceu a função de desenhista técnico durante 25 anos no então CTA (Centro Técnico Aeroespacial) – hoje DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial), em São José dos Campos.
Depois ele foi transferido para a Embraer, onde exerceu a função de projetista de instalações industriais durante 12 anos. Também foi assistente de professor de Desenho Artístico na Escola Belas Artes do Vale do Paraíba, onde se formou em Artes.
Artista plástico reconhecido no Brasil e em vários países, com diversos prêmios, José Carlos tem algumas de suas obras em acervos pelo mundo, como no Museu Provincial de Lugo, na Espanha, e na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, onde está seu Retrato do Poeta Cassiano Ricardo.
O corpo do artista joseense será velado nesta quinta-feira (14), às 13h, e depois sepultado no Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek, no centro de São José dos Campos, às 16h. José Carlos era viúvo e deixa três filhas, cinco netos e uma bisneta.
“Ele tentava parecer alguém sério, mas pessoalmente e em família era muito brincalhão e amoroso. Nunca parou de pintar, mesmo depois de aposentado, mostrando que não fazia só por dinheiro, mas também por amor”, disse um familiar.