Homem de 60 anos morre após cair de telhado de casa na região

Um homem de 60 anos morreu após sofrer uma queda de um telhado em Caraguatatuba.
O acidente ocorreu enquanto ele fazia uma manutenção na casa, a rua Luz Carro Gonçalves, no bairro Tabatinga, na última quarta-feira (13).
O Corpo de Bombeiros e o Suporte Avançado do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados para atender à ocorrência. O helicóptero Águia da Polícia Militar também foi mobilizado.
A vítima sofreu um traumatismo cranioencefálico seguido de parada cardiorrespiratória e veio a óbito no local. A área foi isolada para que as autoridades pudessem realizar os procedimentos necessários.