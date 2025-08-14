Homem de 60 anos morre após cair de telhado de casa na região

Um homem de 60 anos morreu após sofrer uma queda de um telhado em Caraguatatuba.

O acidente ocorreu enquanto ele fazia uma manutenção na casa, a rua Luz Carro Gonçalves, no bairro Tabatinga, na última quarta-feira (13).

