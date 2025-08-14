14 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

QUEDA

Homem de 60 anos morre após cair de telhado de casa na região

Por Da Redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação

Um homem de 60 anos morreu após sofrer uma queda de um telhado em Caraguatatuba.

O acidente ocorreu enquanto ele fazia uma manutenção na casa, a rua Luz Carro Gonçalves, no bairro Tabatinga, na última quarta-feira (13).

O Corpo de Bombeiros e o Suporte Avançado do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados para atender à ocorrência. O helicóptero Águia da Polícia Militar também foi mobilizado.

A vítima sofreu um traumatismo cranioencefálico seguido de parada cardiorrespiratória e veio a óbito no local. A área foi isolada para que as autoridades pudessem realizar os procedimentos necessários.

