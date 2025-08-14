Sidnei foi atropelado e morto por amigo de infância em SJC

A morte de Sidnei de Andrade Sobreira, 47 anos, conhecido como Perninha, causou comoção e revolta no bairro Alto da Ponte, em São José dos Campos. Vendedor de frutas e verduras, ele foi atropelado na noite de segunda-feira (11) enquanto empurrava seu carrinho pela avenida Pico das Agulhas Negras. O motorista, identificado como Cassiano Aparecido Machado, de 48 anos, amigo de infância e conhecido da família, fugiu sem prestar socorro.

Câmeras de segurança mostram o momento em que Sidnei é atingido. O impacto violento o arremessa para dentro de um bar, destruindo seu carrinho e espalhando mercadorias pela rua. Testemunhas afirmam que o carro passava a cerca de 80 km/h, em um trecho cujo limite é de 30 km/h, e que o motorista não chegou a reduzir a velocidade.