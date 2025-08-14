14 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
OPERAÇÃO

PM prende dois homens por tráfico de drogas no centro de SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Operação 'Alvo Tático”
Operação 'Alvo Tático”

Dois homens foram presos portando drogas durante a operação “Alvo Tático”, na tarde da última quarta-feira (13), em São José dos Campos.

A ocorrência resultou da abordagem dos policiais da Rocam (Rondas Ostensivas Com o Apoio de Motocicletas) do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) a dois suspeitos que estavam sentados em um sofá na rua Coronel José Monteiro, região central, em atitude suspeita.

Com eles foi apreendido R$152, além de dois aparelhos de telefone celular, uma faca, 21 sachês de cocaína e seis pedras de crack.

Os dois foram presos e conduzidos à delegacia, onde permaneceram à disposição da Justiça.

