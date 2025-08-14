PM prende dois homens por tráfico de drogas no centro de SJC

Dois homens foram presos portando drogas durante a operação “Alvo Tático”, na tarde da última quarta-feira (13), em São José dos Campos.

A ocorrência resultou da abordagem dos policiais da Rocam (Rondas Ostensivas Com o Apoio de Motocicletas) do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) a dois suspeitos que estavam sentados em um sofá na rua Coronel José Monteiro, região central, em atitude suspeita.