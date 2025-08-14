Auditor fiscal acusado de desviar R$ 1 bi foi melhor aluno no ITA

Acusado de ser um dos líderes de um esquema bilionário de fraude tributária em São Paulo, o auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto cursou o ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), em São José dos Campos, e ficou em primeiro lugar em sua turma.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

“O ITA tem um dos processos seletivos mais concorridos do Brasil”, observou o promotor Roberto Bodini, do Ministério Público de São Paulo, que investiga a operação criminosa.