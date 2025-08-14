Bombeiros combatem incêndio em casa de dois andares em Taubaté

O Corpo de Bombeiros combateu incêndio em casa de dois andares em Taubaté, na madrugada desta quinta-feira (14). Não houve vítimas, mas o fogo ameaçava espalhar-se pela residência.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Equipes do Posto de Bombeiros do Bom Conselho foram acionadas às 3h15, para atender ocorrência de incêndio em residência de dois pavimentos.
No local, constatou-se que o foco estava no primeiro andar, na área de lazer, com risco de propagação para outros cômodos e pavimentos.
Segundo os bombeiros, as guarnições empregaram os procedimentos de combate a incêndio estrutural, realizando montagem de linhas de mangueira e combate direto às chamas, procedendo também com o isolamento da área e com a proteção de áreas adjacentes.
Após a ação coordenada, o incêndio foi totalmente extinto pela guarnição, sendo realizada a inspeção final para prevenir reignição. O local foi deixado em segurança.