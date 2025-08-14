14 de agosto de 2025
FOGO EM MORADIA

Bombeiros combatem incêndio em casa de dois andares em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/CB
Guarnições empregaram procedimentos de combate a incêndio estrutural
Guarnições empregaram procedimentos de combate a incêndio estrutural

O Corpo de Bombeiros combateu incêndio em casa de dois andares em Taubaté, na madrugada desta quinta-feira (14). Não houve vítimas, mas o fogo ameaçava espalhar-se pela residência.

Equipes do Posto de Bombeiros do Bom Conselho foram acionadas às 3h15, para atender ocorrência de incêndio em residência de dois pavimentos.

No local, constatou-se que o foco estava no primeiro andar, na área de lazer, com risco de propagação para outros cômodos e pavimentos.

Segundo os bombeiros, as guarnições empregaram os procedimentos de combate a incêndio estrutural, realizando montagem de linhas de mangueira e combate direto às chamas, procedendo também com o isolamento da área e com a proteção de áreas adjacentes.

Após a ação coordenada, o incêndio foi totalmente extinto pela guarnição, sendo realizada a inspeção final para prevenir reignição. O local foi deixado em segurança.

