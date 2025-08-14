SJC: Polícia investiga agressão grave a aluno de escola estadual

A Polícia Civil investiga um caso de lesão corporal envolvendo dois estudantes da Escola Estadual João Cursino, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na noite de quarta-feira (13) e resultou no encaminhamento de um adolescente ao hospital em estado grave, após sofrer agressões nas imediações da unidade escolar.

De acordo com o boletim de ocorrência, o episódio ocorreu por volta das 18h37, em um ponto de ônibus localizado na avenida Engenheiro Francisco José Longo, no bairro Jardim São Dimas, próximo à escola.