SJC: Polícia investiga agressão grave a aluno de escola estadual

A Polícia Civil investiga um caso de lesão corporal envolvendo dois estudantes da Escola Estadual João Cursino, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na noite de quarta-feira (13) e resultou no encaminhamento de um adolescente ao hospital em estado grave, após sofrer agressões nas imediações da unidade escolar.
De acordo com o boletim de ocorrência, o episódio ocorreu por volta das 18h37, em um ponto de ônibus localizado na avenida Engenheiro Francisco José Longo, no bairro Jardim São Dimas, próximo à escola.
A vítima, de 16 anos, foi socorrida pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Municipal, na Vila Industrial.
No momento da chegada da Polícia Militar, o adolescente já estava recebendo atendimento médico de urgência. Segundo informações, ele precisou ser submetido a um procedimento cirúrgico ainda na noite do ocorrido.
Investigação.
O diretor da escola informou aos policiais que o agressor seria um estudante, de 15 anos, também matriculado na mesma instituição. Testemunhas mencionaram a possibilidade de uso de uma arma branca, mas até o momento a informação não foi confirmada.
A ocorrência foi atendida por equipes da Polícia Militar. Parte das informações foi colhida diretamente no local e complementada com dados obtidos no hospital.
Ainda na ambulância, a vítima conseguiu fornecer informações iniciais, mas não esclareceu o motivo da agressão. O boletim indica que ambos — vítima e autor — possuem histórico escolar ativo e são estudantes regulares.
O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos e será apurado conforme preconiza o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), com as medidas socioeducativas cabíveis para o adolescente apontado como autor.
A Escola Estadual João Cursino é uma das mais conhecidas na região central de São José dos Campos, e o incidente mobilizou atenção da comunidade escolar e de familiares de alunos.
A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso, mas deve apurar internamente o ocorrido e avaliar medidas preventivas para evitar novos episódios de violência escolar.