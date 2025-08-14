Hitachi Energy terá fábrica no Vale: R$ 1 bilhão e 3 mil empregos

A Hitachi Energy anuncia no próximo dia 26 a construção de uma fábrica de grandes transformadores em Pindamonhangaba. O investimento previsto é de cerca de R$ 1 bilhão para gerar quase 3 mil empregos.
A fábrica vai ser instalada às margens da rodovia Presidente Dutra, na altura do km 85, em Pindamonhangaba. A cerimônia de anúncio deve contar com autoridades dos governos federal e estadual, como Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
O empreendimento terá 40 mil m² de área construída e concentrará a produção de transformadores de potência de grande porte — o mesmo tipo de equipamento que cruza a Via Dutra atualmente em uma carreta especial.
Pelo plano industrial em elaboração, a produção começa em 2028. O cronograma considera o período de obras civis, instalação de linhas, comissionamento e certificações.
Quase R$ 1 bilhão serão aplicados na planta de Pinda — cerca de R$ 950 milhões — enquanto outros R$ 250 milhões serão destinados à fábrica instalada em Guarulhos, para modernização e aumento de capacidade.
O pacote se conecta ao anúncio feito em setembro do ano passado, quando a companhia divulgou R$ 1,2 bilhão para dois projetos no país: a expansão em Guarulhos e a nova unidade em Pindamonhangaba.
Empreendimento.
Instalada em terreno já adquirido pela multinacional, a fábrica de Pinda terá aproximadamente 40 mil m² de área construída, com oficinas de corte e dobra, montagem de núcleo, bobinas, tanqueamento, secagem a vácuo, sala de ensaios de alta potência e docas de expedição preparadas para cargas superdimensionadas.
A localização foi escolhida para facilitar a logística especial exigida por transformadores de centenas de toneladas.
A expectativa é de cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos ao longo das fases de obra e operação. O perfil inclui engenharias, técnicos de processos, soldadores qualificados, eletricistas, metrologistas, operadores de ponte rolante, logística e qualidade.
A empresa deve firmar parcerias com escolas técnicas e universidades da região para formar mão de obra especializada e fomentar fornecedores locais de chapas magnéticas, óleos isolantes, componentes elétricos, pintura industrial e serviços de usinagem pesada.
Os investimentos acompanham a aceleração da demanda por equipamentos de transmissão no Brasil e no mundo. A transição energética puxa novos projetos de linhões, reforços de subestações e integração de fontes renováveis.
Além disso, há pressões adicionais vindas de data centers, hidrogênio de baixo carbono e futuras plantas de eólica offshore, todos intensivos em infraestrutura elétrica robusta.
Com a fábrica em Pinda, a Hitachi Energy pretende aumentar conteúdo local e reduzir prazos de entrega para o mercado brasileiro e latino-americano.
Região.
Com vocação industrial consolidada, Pinda reforça o mapa de bens de capital e infraestrutura elétrica do país. O projeto deve atrair fornecedores, impulsionar logística pesada, serviços especializados e formação técnica, irradiando efeitos para cidades vizinhas como Taubaté, Caçapava e São José dos Campos.
Em paralelo, os R$ 250 milhões previstos para Guarulhos vão modernizar linhas existentes e integrar sistemas de planejamento, ensaios e qualidade com a futura unidade de Pinda. O objetivo é equilibrar portfólios, reduzir gargalos e absorver picos de demanda sem comprometer prazos.
Com a formalização do anúncio no dia 26 de agosto, a empresa deve detalhar calendário de obras, política de compras e processos seletivos.