Hitachi Energy terá fábrica no Vale: R$ 1 bilhão e 3 mil empregos

A Hitachi Energy anuncia no próximo dia 26 a construção de uma fábrica de grandes transformadores em Pindamonhangaba. O investimento previsto é de cerca de R$ 1 bilhão para gerar quase 3 mil empregos.

A fábrica vai ser instalada às margens da rodovia Presidente Dutra, na altura do km 85, em Pindamonhangaba. A cerimônia de anúncio deve contar com autoridades dos governos federal e estadual, como Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.