Defesa de Bolsonaro pede absolvição e ataca delação de Mauro Cid

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro protocolou nesta quarta-feira (13) suas alegações finais no STF (Supremo Tribunal Federal), pedindo a absolvição do ex-mandatário na ação penal que investiga a suposta trama golpista.

O documento, entregue ao ministro relator Alexandre de Moraes, foi protocolado no último dia do prazo, que se encerrou às 23h59.