14 de agosto de 2025
FORAGIDO

Homem procurado pela Justiça é preso em São José

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
Durante patrulhamento da equipe de Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na manhã da última quarta-feira (13), na rua Dona Linda, zona norte de São José dos Campos, policiais abordaram um suspeito.

Após consulta aos antecedentes criminais, foi constatado que havia contra ele um mandado de prisão.

Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.

