14 de agosto de 2025
FOGO NO LITORAL

Incêndio atinge 15.000 m²  de vegetação em Caraguatatuba

Por Da Redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação

Um incêndio destruiu uma área de 15.000 m² de vegetação na tarde de quarta-feira (13), na Rua Professor João Batista Gardelin, no bairro Pontal Santa Marina, em Caraguatatuba. 

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, no combate às chamas, usou abafadores e cerca de 5 mil litros de água.

O fogo foi totalmente extinto e a área deixada em segurança.

Os bombeiros ressaltam que atear fogo em vegetação é crime, com pena de reclusão de três a seis anos e multa, conforme o artigo 250 do Código Penal Brasileiro.

A punição pode ser ainda maior se o crime ocorrer em períodos de seca, com intenção de lucro ou se provocar a morte de animais e a destruição de plantações.

Em casos de incêndio, ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros no 193 ou para a Polícia Militar no 190.

