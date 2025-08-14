Incêndio atinge 15.000 m²  de vegetação em Caraguatatuba

Um incêndio destruiu uma área de 15.000 m² de vegetação na tarde de quarta-feira (13), na Rua Professor João Batista Gardelin, no bairro Pontal Santa Marina, em Caraguatatuba.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e, no combate às chamas, usou abafadores e cerca de 5 mil litros de água.
O fogo foi totalmente extinto e a área deixada em segurança.
Os bombeiros ressaltam que atear fogo em vegetação é crime, com pena de reclusão de três a seis anos e multa, conforme o artigo 250 do Código Penal Brasileiro.
A punição pode ser ainda maior se o crime ocorrer em períodos de seca, com intenção de lucro ou se provocar a morte de animais e a destruição de plantações.
Em casos de incêndio, ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros no 193 ou para a Polícia Militar no 190.