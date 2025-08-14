Incêndio atinge 15.000 m²  de vegetação em Caraguatatuba

Um incêndio destruiu uma área de 15.000 m² de vegetação na tarde de quarta-feira (13), na Rua Professor João Batista Gardelin, no bairro Pontal Santa Marina, em Caraguatatuba.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, no combate às chamas, usou abafadores e cerca de 5 mil litros de água.

