'Te amo': Dudu morreu em acidente indo ver a namorada em SJC

"Por que Deus foi tirar você de mim? Tá doendo muito! Só quero você aqui!", postou Duda, a namorada de Dudu, após a tragédia ocorrida na avenida Pico das Agulhas Negras, na zona norte.

O jovem Eduardo Duarte, o Dudu, morreu aos 18 anos, vítima de um acidente de moto, no momento em que seguia para a casa da namorada, em São José dos Campos, na madrugada desta última quarta-feira (13).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Dudu, que é descrito como um rapaz de coração puro, alegre e sorridente, será sepultado na tarde desta quinta-feira (14), às 15h30, no Cemitério Maria Peregrina.

No coração da namorada, que esperava a chegada de Dudu quando a tragédia aconteceu, além da dor profunda, mantém-se o amor e as boas lembranças.

"A gente estava rindo juntos ontem... quero lembrar de você assim para sempre, desse menino alegre, sorridente, sonhador, eu te amo pra sempre", postou a amada, em uma série de stories. "Nosso amor veio de uma amizade linda, minha estrelinha. Vou sempre te esperar, me guarda daí de cima", completou.