'Te amo': Dudu morreu em acidente indo ver a namorada em SJC

Uma linda história de amor, interrompida por uma tragédia.
O jovem Eduardo Duarte, o Dudu, morreu aos 18 anos, vítima de um acidente de moto, no momento em que seguia para a casa da namorada, em São José dos Campos, na madrugada desta última quarta-feira (13).
"Por que Deus foi tirar você de mim? Tá doendo muito! Só quero você aqui!", postou Duda, a namorada de Dudu, após a tragédia ocorrida na avenida Pico das Agulhas Negras, na zona norte.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Dudu, que é descrito como um rapaz de coração puro, alegre e sorridente, será sepultado na tarde desta quinta-feira (14), às 15h30, no Cemitério Maria Peregrina.
No coração da namorada, que esperava a chegada de Dudu quando a tragédia aconteceu, além da dor profunda, mantém-se o amor e as boas lembranças.
"A gente estava rindo juntos ontem... quero lembrar de você assim para sempre, desse menino alegre, sorridente, sonhador, eu te amo pra sempre", postou a amada, em uma série de stories. "Nosso amor veio de uma amizade linda, minha estrelinha. Vou sempre te esperar, me guarda daí de cima", completou.
"Pensar que você faleceu vindo me ver, isso faz doer tanto, estou te esperando até agora e não me tira da cabeça que é tudo mentira isso", desabafou a jovem, lembrando com carinho de Dudu. "Sempre muito carinhoso, meu lindo, o céu tá em festa com você", disse. "Te amo pra sempre! Vai em paz", finalizou.
Tragédia.
De acordo com a Polícia Militar, o jovem trafegava pela avenida Pico das Agulhas Negras, na região da rotatória do Parque das Agulhas, quando perdeu o controle da BMW G 310 GS que pilotava e bateu contra um poste de iluminação pública. O acidente aconteceu às 1h58. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas constatou o óbito ainda no local. Segundo o boletim de ocorrência, não há indícios até o momento de envolvimento de outro veículo.
“A pior notícia que eu recebi foi essa. Perder meu filho assim dói demais”, desabafou Sirlene Duarte.
A perícia técnica realizou registros fotográficos, medições e croqui para auxiliar na investigação. Laudos devem apontar fatores como velocidade, trajeto, condições da pista e iluminação no momento do acidente.
A via onde ocorreu o acidente é um corredor importante de ligação da zona norte e, segundo especialistas, trechos com rotatórias e iluminação variável exigem atenção redobrada — especialmente de motociclistas, considerados mais vulneráveis no trânsito. O caso foi registrado como morte acidental, mas a Polícia Civil afirma que a classificação pode mudar conforme o avanço das investigações.
Adeus.
Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte do jovem. “Quando uma mãe perde um filho, todas nós perdemos. Que Deus conforte seu coração e te dê forças para caminhar. Dudu fez um lindo papel aqui na Terra, era um menino puro e de bom coração. Agora é a estrela mais linda do céu”, escreveu Bia Marques.
“Amiga, eu sinto muito por você. Sinta-se abraçada por mim e por todas nós mães”, publicou Marga Fernandes Honorato. “Que Deus conforte seu coração de mãe. Perdi meu irmão de moto também e até hoje é muito difícil. Você estará em minhas orações”, disse Alessandra Paiva.