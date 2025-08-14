Qual a previsão do tempo para Taubaté nesta sexta (15)? Confira

A previsão do tempo para a Região Metropolitana do Vale do Paraíba nesta sexta-feira indica dias com predominância de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, segundo dados do Climatempo. A noite deve apresentar variação entre céu nublado e períodos de maior nebulosidade, dependendo da cidade.

Em São José dos Campos, a mínima prevista é de 12°C e a máxima de 21°C, com céu parcialmente nublado durante o dia e muitas nuvens à noite. Em Taubaté, a temperatura deve variar entre 12°C e 23°C, seguindo a mesma tendência de sol com nuvens e períodos de céu nublado à noite.