Qual a previsão do tempo para Taubaté nesta sexta (15)? Confira

A previsão do tempo para a Região Metropolitana do Vale do Paraíba nesta sexta-feira indica dias com predominância de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, segundo dados do Climatempo. A noite deve apresentar variação entre céu nublado e períodos de maior nebulosidade, dependendo da cidade.
Em São José dos Campos, a mínima prevista é de 12°C e a máxima de 21°C, com céu parcialmente nublado durante o dia e muitas nuvens à noite. Em Taubaté, a temperatura deve variar entre 12°C e 23°C, seguindo a mesma tendência de sol com nuvens e períodos de céu nublado à noite.
Já Guaratinguetá terá mínima de 13°C e máxima de 22°C, mantendo o padrão de sol com muitas nuvens e céu encoberto à noite. Em Caraguatatuba, a temperatura deve ficar entre 13°C e 18°C, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e tempo chuvoso à noite, totalizando 90% de probabilidade de chuva. Por fim, Campos do Jordão registra mínima de 8°C e máxima de 19°C, com muitas nuvens ao longo do dia e algumas aberturas de sol.
No geral, a sexta-feira na RMVale combina calor moderado durante o dia, noites mais frescas e variação de nebulosidade, com maior chance de chuva na faixa litorânea.