Homem e criança morrem em acidente com mais 3 feridos

Um grave acidente envolvendo dois veículos deixou duas pessoas mortas e três feridas em estado grave na tarde desta quarta-feira (13).

O acidente ocorreu na MT-130, no km 108, sentido Poxoréu. Entre as vítimas fatais estão um homem adulto e uma criança de 6 anos. Os sobreviventes foram socorridos pelas equipes de emergência e levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mais próxima.