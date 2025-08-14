Homem e criança morrem em acidente com mais 3 feridos

Um grave acidente envolvendo dois veículos deixou duas pessoas mortas e três feridas em estado grave na tarde desta quarta-feira (13).
O acidente ocorreu na MT-130, no km 108, sentido Poxoréu. Entre as vítimas fatais estão um homem adulto e uma criança de 6 anos. Os sobreviventes foram socorridos pelas equipes de emergência e levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mais próxima.
Equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) estiveram no local para resgatar vítimas, controlar o tráfego e levantar informações que ajudarão a esclarecer as causas da colisão.
A rodovia chegou a ficar parcialmente interditada durante o atendimento, mas foi liberada após a remoção dos veículos e a conclusão dos trabalhos periciais. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.
Com informações do CenárioMT