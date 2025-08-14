15 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Homem e criança morrem em acidente com mais 3 feridos

Por Da Redação | Poxoréu (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Homem e criança morrem em acidente com mais 3 feridos
Homem e criança morrem em acidente com mais 3 feridos

Um grave acidente envolvendo dois veículos deixou duas pessoas mortas e três feridas em estado grave na tarde desta quarta-feira (13).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente ocorreu na MT-130, no km 108, sentido Poxoréu. Entre as vítimas fatais estão um homem adulto e uma criança de 6 anos. Os sobreviventes foram socorridos pelas equipes de emergência e levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mais próxima.

Equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) estiveram no local para resgatar vítimas, controlar o tráfego e levantar informações que ajudarão a esclarecer as causas da colisão.

A rodovia chegou a ficar parcialmente interditada durante o atendimento, mas foi liberada após a remoção dos veículos e a conclusão dos trabalhos periciais. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

Com informações do CenárioMT

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários