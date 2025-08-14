'Você é minha vida', disse ex antes de tentar matar mulher em SJC

"Você é minha vida. Você é tudo o que eu tenho."

Palavras de amor, mas que logo se transformaram em terror. Estas foram as palavras ditas por Almir Lourenço da Silva antes de tentar matar a ex-mulher, Andressa Antunes dos Santos, 39 anos, com golpes de tesoura. O crime aconteceu na tarde desta quarta-feira (13), em São José dos Campos.

O autor do crime, contra quem a vítima tem uma medida protetiva, está foragido. "Estamos correndo risco de vida", disse a OVALE a família de Andressa, que cobra a prisão de Almir.