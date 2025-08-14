'Você é minha vida', disse ex antes de tentar matar mulher em SJC

"Você é minha vida. Você é tudo o que eu tenho."
Palavras de amor, mas que logo se transformaram em terror. Estas foram as palavras ditas por Almir Lourenço da Silva antes de tentar matar a ex-mulher, Andressa Antunes dos Santos, 39 anos, com golpes de tesoura. O crime aconteceu na tarde desta quarta-feira (13), em São José dos Campos.
O autor do crime, contra quem a vítima tem uma medida protetiva, está foragido. "Estamos correndo risco de vida", disse a OVALE a família de Andressa, que cobra a prisão de Almir.
O crime aconteceu no Bosque dos Eucaliptos, na rua Ipatinga, minutos após Andressa deixar o filho na creche. Segundo a Polícia Civil, o suspeito acompanhava a vítima de bicicleta e desferiu três golpes, um deles próximo à veia do pescoço.
De acordo com a irmã de Andressa, a sobrevivência foi um “milagre”, graças à ajuda de um cirurgião que passava pelo local e conseguiu estancar a hemorragia. No hospital, Andressa contou o que aconteceu.
"Minha irmã contou que, antes do Almir fazer isso, ele falou que ela era a vida dele, que ela era tudo que ele tinha. E fez isso logo após, ela está traumatizada, ela está com medo porque ele prometeu voltar, ele vai atrás da gente", contou a irmã a OVALE.
Medida protetiva e histórico de ameaças
Mãe de quatro filhos e cozinheira, Andressa mantinha um relacionamento de cerca de 20 anos com o agressor, marcado por idas e vindas, ameaças e episódios de violência.
Segundo a família, dias antes do crime, Almir teria jogado facas no chão para intimidar os parentes. Andressa bloqueou a entrada dele no prédio e conseguiu uma medida protetiva, o que teria enfurecido o agressor.
“Enquanto ele não for pego, não vamos viver em paz. Ele sempre dizia que mataria a gente primeiro. Estamos com medo”, afirmou a irmã.
Investigação e busca pelo agressor
A tesoura usada no ataque, ainda com manchas de sangue, foi apreendida para perícia. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio no 7º DP (Distrito Policial).
A Polícia Civil realiza buscas pelo suspeito, que fugiu de bicicleta. Enquanto isso, amigos e familiares se mobilizam nas redes sociais, pedindo orações e justiça.