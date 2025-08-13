AGORA: Briga na saída de escola acaba com aluno esfaqueado em SJC

Uma briga entre alunos terminou em violência na noite desta quarta-feira (13), na região central de São José dos Campos. Por volta das 18h40, um estudante esfaqueou um colega na saída da Escola Estadual João Cursino, no Jardim São Dimas. A informação foi publicada pelo perfil Life Informa.
Segundo a Polícia Militar, os dois adolescentes, que estudam na mesma unidade, já tinham se desentendido anteriormente. O ataque aconteceu logo após o término das aulas, fora do prédio escolar.
Testemunhas relataram que a vítima, menor de idade, foi socorrida e levada para atendimento médico. Ela está estável e sem risco de morte. O autor, também menor, foi identificado, mas ainda não foi apreendido.
De acordo com a PM, o agressor é conhecido na comunidade escolar e buscas estão em andamento para localizá-lo. O caso foi registrado como ato infracional análogo à tentativa de homicídio.
A direção da escola e a Secretaria Estadual de Educação ainda não se manifestaram sobre o incidente. O episódio gerou preocupação entre pais e alunos da região.
*Com informações do perfil Life Informa