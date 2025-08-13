AGORA: Briga na saída de escola acaba com aluno esfaqueado em SJC

Uma briga entre alunos terminou em violência na noite desta quarta-feira (13), na região central de São José dos Campos. Por volta das 18h40, um estudante esfaqueou um colega na saída da Escola Estadual João Cursino, no Jardim São Dimas. A informação foi publicada pelo perfil Life Informa.

Segundo a Polícia Militar, os dois adolescentes, que estudam na mesma unidade, já tinham se desentendido anteriormente. O ataque aconteceu logo após o término das aulas, fora do prédio escolar.