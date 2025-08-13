14 de agosto de 2025
SAÍDA DA AULA

AGORA: Briga na saída de escola acaba com aluno esfaqueado em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Uma briga entre alunos terminou em violência na noite desta quarta-feira (13), na região central de São José dos Campos. Por volta das 18h40, um estudante esfaqueou um colega na saída da Escola Estadual João Cursino, no Jardim São Dimas. A informação foi publicada pelo perfil Life Informa.

Segundo a Polícia Militar, os dois adolescentes, que estudam na mesma unidade, já tinham se desentendido anteriormente. O ataque aconteceu logo após o término das aulas, fora do prédio escolar.

Testemunhas relataram que a vítima, menor de idade, foi socorrida e levada para atendimento médico. Ela está estável e sem risco de morte. O autor, também menor, foi identificado, mas ainda não foi apreendido.

De acordo com a PM, o agressor é conhecido na comunidade escolar e buscas estão em andamento para localizá-lo. O caso foi registrado como ato infracional análogo à tentativa de homicídio.

A direção da escola e a Secretaria Estadual de Educação ainda não se manifestaram sobre o incidente. O episódio gerou preocupação entre pais e alunos da região.

*Com informações do perfil Life Informa

