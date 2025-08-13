Mãe querida, Andressa é vítima de tentativa de feminicídio em SJC

Mãe dedicada, cozinheira de mão cheia e pessoa muito querida por amigos e familiares. Esta é Andressa Antunes dos Santos, 39 anos, vítima de uma brutal tentativa de feminicídio na tarde desta quarta-feira (13), no bairro Bosque dos Eucaliptos, zona sul de São José dos Campos. O crime chocou a comunidade e se tornou mais um triste exemplo da escalada dos casos de violência contra a mulher na região.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com a Polícia Militar, Andressa caminhava pela rua Ipatinga ao lado de Almir Lourenço da Silva quando ele sacou uma tesoura e desferiu vários golpes contra a vítima. Em seguida, fugiu do local de bicicleta.
Gravemente ferida, Andressa foi socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro da Vila Industrial, onde permanece internada sob cuidados médicos. Durante as buscas, policiais localizaram a tesoura usada no ataque, ainda com manchas de sangue. O objeto foi apreendido para perícia.
Peritos criminais e investigadores da Polícia Civil estiveram na cena do crime. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio no 7º Distrito Policial e segue em apuração.
O ataque mobilizou moradores do bairro e provocou grande comoção, especialmente entre aqueles que conhecem Andressa por sua dedicação à família e seu trabalho. Nas redes sociais, amigos e familiares têm se manifestado em apoio, pedindo justiça e orações por sua recuperação.