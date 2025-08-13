Mãe querida, Andressa é vítima de tentativa de feminicídio em SJC

Mãe dedicada, cozinheira de mão cheia e pessoa muito querida por amigos e familiares. Esta é Andressa Antunes dos Santos, 39 anos, vítima de uma brutal tentativa de feminicídio na tarde desta quarta-feira (13), no bairro Bosque dos Eucaliptos, zona sul de São José dos Campos. O crime chocou a comunidade e se tornou mais um triste exemplo da escalada dos casos de violência contra a mulher na região.

De acordo com a Polícia Militar, Andressa caminhava pela rua Ipatinga ao lado de Almir Lourenço da Silva quando ele sacou uma tesoura e desferiu vários golpes contra a vítima. Em seguida, fugiu do local de bicicleta.